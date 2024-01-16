Омар Гассама - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Гассама
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Гассама
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мавритания
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2024
|1' -35'
|Кабо-Верде
|1:0
|Мавритания
|23.01.2024
|1' -90'
|Мавритания
|1:0
|Алжир
|20.01.2024
|1' -90'
|Мавритания
|2:3
|Ангола
|16.01.2024
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|1:0
|Мавритания