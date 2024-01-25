Супхан Тхонгсонг - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Супхан
|Фамилия
|Тхонгсонг
|Команда
|Бангкок Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Супхан
|Фамилия
|Тхонгсонг
|Команда
|Бангкок Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 августа 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таиланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2024
|Был в запасе
|Узбекистан
|2:1
|Таиланд
|25.01.2024
|1' -90'
|Саудовская Аравия
|0:0
|Таиланд