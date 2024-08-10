Жуниор Тчамадеу - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Тчамадеу
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 декабря 2003 (20 лет)
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Тчамадеу
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 декабря 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Уотфорд
|3:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 2 тур
|13.08.2024
|Был в запасе
|Карлайл Юнайтед
|0:2
|Сток Сити
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|1' - 90'
|Сток Сити
|1:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.08.2024
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)