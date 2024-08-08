Ivan Milićević - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Ivan Milićević
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Ivan Milićević
|Команда
|Фехервар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 61'
|Фехервар
|1:1
|Залаэгерсег
|Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
|14.08.2024
|1' - 90'
|Фехервар
|0:2
|Омония
|Лига конференций, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|1' - 90'
|Уйпешт
|4:1
|Фехервар
|Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
|90'
|08.08.2024
|46' - 90'
|Омония
|1:0
|Фехервар
|Лига конференций, 3 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фехервар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2024
|1' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|0:2
|Омония (Никосия)
|08.08.2024
|46' -90'
|Омония (Никосия)
|1:0
|Фехервар (Секешфехервар)