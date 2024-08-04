Ognjen Bakić - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ognjen Bakić
|Команда
|Шибеник
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ognjen Bakić
|Команда
|Шибеник
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|Динамо
|3:0
|Шибеник
|Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
|38'
|09.08.2024
|1' - 69'
|Шибеник
|2:0
|Славен Белупо
|Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
|04.08.2024
|1' - 73'
|Осиек
|1:2
|Шибеник
|Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч