Jack Moylan - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Jack Moylan
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jack Moylan
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|53' - 90'
|Линкольн
|1:2
|Барнсли
|Англия. Первая лига, 2 тур
|13.08.2024
|1' - 90'
|Линкольн
|1:2
|Хэрроджейт
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|57'
|10.08.2024
|66' - 90'
|Бертон Альбион
|2:3
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -90'
|Линкольн (Линкольн)
|1:2
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|57'