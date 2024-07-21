Джу-Сун Ким - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Джу-Сун
|Фамилия
|Ким
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Джу-Сун
|Фамилия
|Ким
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|Сеул
|1:0
|Чеджу
|Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Пхохан Стилерс
|1:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Инчхон Юнайтед
|0:1
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
|21.07.2024
|1' - 90'
|Сеул
|1:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч