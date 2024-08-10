Келлен Фишер - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Келлен
|Фамилия
|Фишер
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Келлен
|Фамилия
|Фишер
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|89' - 90'
|Норвич Сити
|2:2
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 2 тур
|13.08.2024
|1' - 82'
|Норвич Сити
|4:3
|Стивенидж
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|Был в запасе
|Оксфорд
|2:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -82'
|Норвич Сити (Норвич)
|4:3
|Стивенидж (Стивэнейдж)