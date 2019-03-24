Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Чемпионат Голландии 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009