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    Мирослав Стох - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Мирослав
    Фамилия Стох
    Состав Без клуба
    Родной город Нитра
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 сентября 1989 (33 года)
    Рост 168
    Вес 62
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.03.2019 69' -90' Уэльс 1:0 Словакия
    90'
    21.03.2019 Был в запасе Словакия 2:0 Венгрия
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