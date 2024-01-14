Минг-Хим Сун - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Минг-Хим
|Фамилия
|Сун
|Команда
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 2000 (24 года)
|Рост
|179
|Имя
|Минг-Хим
|Фамилия
|Сун
|Команда
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 2000 (24 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|Хэнань
|0:2
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Китай. Суперлига, 23 тур
|09.08.2024
|1' - 90'
|Цанчжоу Майти Лайонс
|3:1
|Шаньдун Тайшань
|Китай. Суперлига, 22 тур
|90'
|02.08.2024
|1' - 90'
|Циндао Вест Кост
|1:1
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Китай. Суперлига, 21 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Чанчунь Ятай
|1:0
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Китай. Суперлига, 20 тур
|22.07.2024
|1' - 90'
|Цанчжоу Майти Лайонс
|0:5
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 24 тур