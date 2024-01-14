Синичи Чан - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Синичи
|Фамилия
|Чан
|Команда
|Шанхай Шэньхуа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Токио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Синичи
|Фамилия
|Чан
|Команда
|Шанхай Шэньхуа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Токио
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 77'
|Шанхай Шэньхуа
|3:1
|Шанхай Порт
|Китай. Суперлига, 23 тур
|45'
|10.08.2024
|67' - 90'
|Шанхай Шэньхуа
|5:1
|Наньтун Чжиюнь
|Китай. Суперлига, 22 тур
|86'
|04.08.2024
|75' - 90'
|Бейджин Гуоань
|2:1
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 21 тур
|29.07.2024
|Был в запасе
|Ухань Три Таунс
|0:2
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 20 тур
|22.07.2024
|74' - 90'
|Цанчжоу Майти Лайонс
|0:5
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 24 тур