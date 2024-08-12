Фарес Геджемис - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Фарес
|Фамилия
|Геджемис
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Имя
|Фарес
|Фамилия
|Геджемис
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 2002 (21 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 85'
|Фрозиноне
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия В, 1 тур
|12.08.2024
|1' - 87'
|Фрозиноне
|0:3
|Пиза
|Италия. Кубок, 1 раунд
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -85'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:2
|Сампдория (Генуя)