Сергей Горбатенко - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Горбатенко
|Команда
|Металлург Л
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Горбатенко
|Команда
|Металлург Л
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 июля 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|69' -90'
|Муром (Муром)
|0:1
|Металлург Л (Липецк)
|85'
|28.04.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|5:1
|Металлург Л (Липецк)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|2:2
|Челябинск (Челябинск)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:1
|Родина-2 (Москва)