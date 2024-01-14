Сантьяго Энеме - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Энеме
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малабо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|183
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Энеме
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Малабо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Гвинея
|22.01.2024
|85' -90'
|Экваториальная Гвинея
|4:0
|Кот-д'Ивуар
|88'
|18.01.2024
|73' -90'
|Экваториальная Гвинея
|4:2
|Гвинея-Бисау
|14.01.2024
|86' -90'
|Нигерия
|1:1
|Экваториальная Гвинея