|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2008
|60' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.11.2008
|1' -62'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|22.11.2008
|1' -65'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.11.2008
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|29.10.2008
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|19.10.2008
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|05.10.2008
|1' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)