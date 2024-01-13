Цюмин Ван - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Цюмин
|Фамилия
|Ван
|Команда
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тяньцзинь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1993 (31 год)
|Рост
|173
|Имя
|Цюмин
|Фамилия
|Ван
|Команда
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тяньцзинь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1993 (31 год)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 55'
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|1:0
|Ухань Три Таунс
|Китай. Суперлига, 23 тур
|11.08.2024
|1' - 81'
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|3:2
|Чжэцзян Профешионал
|Китай. Суперлига, 22 тур
|63'
|03.08.2024
|1' - 78'
|Мэйчжоу Хакка
|3:2
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|Китай. Суперлига, 21 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|2:1
|Циндао Вест Кост
|Китай. Суперлига, 20 тур
|21.07.2024
|1' - 90'
|Бейджин Гуоань
|2:0
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|Китай. Суперлига, 24 тур