Лау МакКейб - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Лау
|Фамилия
|МакКейб
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мидлсбро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 2006 (18 лет)
|Имя
|Лау
|Фамилия
|МакКейб
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мидлсбро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:4
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|22.04.2024
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:4
|Лидс (Лидс)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|10.04.2024
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:2
|Плимут Аргайл (Плимут)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|01.01.2024
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:3
|Ковентри (Ковентри)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13.12.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.11.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|4:0
|Престон (Престон)