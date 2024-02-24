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    Лау МакКейб - статистика

    #49 | Полузащитник
    Имя Лау
    Фамилия МакКейб
    Команда Мидлсбро
    Состав Молодежный
    Родной город Мидлсбро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июня 2006 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидлсбро 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2024 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Уотфорд (Уотфорд)
    27.04.2024 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:4 Мидлсбро (Миддлсбро)
    22.04.2024 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:4 Лидс (Лидс)
    13.04.2024 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    10.04.2024 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    06.04.2024 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Суонси (Суонси)
    01.04.2024 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    29.03.2024 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    02.03.2024 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    24.02.2024 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:2 Плимут Аргайл (Плимут)
    17.02.2024 Был в запасе Лестер (Лестер) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    20.01.2024 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    01.01.2024 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:3 Ковентри (Ковентри)
    23.12.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    13.12.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    09.12.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.12.2023 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.11.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 4:0 Престон (Престон)
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