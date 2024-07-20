Дянзуо Лю - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Дянзуо
|Фамилия
|Лю
|Команда
|Ухань Три Таунс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1990 (34 года)
|Рост
|190
|Имя
|Дянзуо
|Фамилия
|Лю
|Команда
|Ухань Три Таунс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1990 (34 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 90'
|Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
|1:0
|Ухань Три Таунс
|Китай. Суперлига, 23 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|Чанчунь Ятай
|2:0
|Ухань Три Таунс
|Китай. Суперлига, 22 тур
|03.08.2024
|1' - 90'
|Ухань Три Таунс
|4:1
|Шэньчжэнь Пенг Сити
|Китай. Суперлига, 21 тур
|44'
|29.07.2024
|1' - 90'
|Ухань Три Таунс
|0:2
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 20 тур
|20.07.2024
|1' - 90'
|Ухань Три Таунс
|1:1
|Чэнду Рончен
|Китай. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч