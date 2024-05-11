Олег Козаченко - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Козаченко
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Олег
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Козаченко
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2024
|56' - 90'
|Чайка
|2:2
|Родина
|Россия. Первая лига, 5 тур
|63'
|03.08.2024
|Был в запасе
|Торпедо
|1:1
|Чайка
|Россия. Первая лига, 4 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Чайка
|4:0
|Нефтехимик
|Россия. Первая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|18
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|46' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:3
|Чайка (Песчанокопское)
|03.06.2024
|46' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:0
|Родина-2 (Москва)
|30.05.2024
|64' -90'
|Муром (Муром)
|4:3
|Чайка (Песчанокопское)
|78'
|26.05.2024
|59' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|19.05.2024
|60' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|15.05.2024
|1' -80'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|11.05.2024
|65' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|5:0
|Чайка (Песчанокопское)
|05.05.2024
|72' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|3:1
|Муром (Муром)
|28.04.2024
|61' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|Чайка (Песчанокопское)
|24.04.2024
|60' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|20.04.2024
|72' -90'
|Родина-2 (Москва)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|14.04.2024
|77' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|07.04.2024
|56' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|4:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|82' 86' 90'
|03.04.2024
|70' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|30.03.2024
|65' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:1
|Челябинск (Челябинск)
|18.03.2024
|64' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Велес (Москва)
|10.03.2024
|90' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:2
|Чайка (Песчанокопское)
|03.03.2024
|71' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:0
|Новосибирск (Новосибирск)