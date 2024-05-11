Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    2 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    3 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?

    Олег Козаченко - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Козаченко
    Команда Чайка
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июня 2004 (20 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.08.2024 56' - 90' Чайка 2:2 Родина Россия. Первая лига, 5 тур
    63'
    03.08.2024 Был в запасе Торпедо 1:1 Чайка Россия. Первая лига, 4 тур
    28.07.2024 Был в запасе Чайка 4:0 Нефтехимик Россия. Первая лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чайка 18 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.06.2024 46' -90' Новосибирск (Новосибирск) 0:3 Чайка (Песчанокопское)
    03.06.2024 46' -90' Чайка (Песчанокопское) 2:0 Родина-2 (Москва)
    30.05.2024 64' -90' Муром (Муром) 4:3 Чайка (Песчанокопское)
    78'
    26.05.2024 59' -90' Чайка (Песчанокопское) 3:1 Ротор (Волгоград)
    19.05.2024 60' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 0:0 Чайка (Песчанокопское)
    15.05.2024 1' -80' Чайка (Песчанокопское) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    11.05.2024 65' -90' Челябинск (Челябинск) 5:0 Чайка (Песчанокопское)
    05.05.2024 72' -90' Чайка (Песчанокопское) 3:1 Муром (Муром)
    28.04.2024 61' -90' Велес (Москва) 1:0 Чайка (Песчанокопское)
    24.04.2024 60' -90' Чайка (Песчанокопское) 1:0 Уфа (Уфа)
    20.04.2024 72' -90' Родина-2 (Москва) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    14.04.2024 77' -90' Ротор (Волгоград) 0:0 Чайка (Песчанокопское)
    07.04.2024 56' -90' Чайка (Песчанокопское) 4:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    82' 86' 90'
    03.04.2024 70' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Чайка (Песчанокопское)
    30.03.2024 65' -90' Чайка (Песчанокопское) 1:1 Челябинск (Челябинск)
    18.03.2024 64' -90' Чайка (Песчанокопское) 1:0 Велес (Москва)
    10.03.2024 90' -90' Уфа (Уфа) 2:2 Чайка (Песчанокопское)
    03.03.2024 71' -90' Чайка (Песчанокопское) 0:0 Новосибирск (Новосибирск)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+