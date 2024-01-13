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    Эсекьель Хам - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Эсекьель
    Фамилия Хам
    Команда Индепендьенте Ривадавия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 марта 1994 (29 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.01.2024 1' - 90' Сирия 0:1 Австралия Кубок Азии, 2 тур
    13.01.2024 1' - 90' Узбекистан 0:0 Сирия Кубок Азии, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сирия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2024 1' -90' Сирия 0:1 Австралия
    13.01.2024 1' -90' Узбекистан 0:0 Сирия
    Россия
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