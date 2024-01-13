Эсекьель Хам - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Эсекьель
|Фамилия
|Хам
|Команда
|Индепендьенте Ривадавия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Эсекьель
|Фамилия
|Хам
|Команда
|Индепендьенте Ривадавия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2024
|1' - 90'
|Сирия
|0:1
|Австралия
|Кубок Азии, 2 тур
|13.01.2024
|1' - 90'
|Узбекистан
|0:0
|Сирия
|Кубок Азии, 1 тур