Detlef Esapa Osong - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Detlef Esapa Osong
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Detlef Esapa Osong
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|84' - 90'
|Ротерхэм
|0:0
|Бристоль Роверс
|Англия. Первая лига, 2 тур
|13.08.2024
|81' - 90'
|Ротерхэм
|2:1
|Крю Александра
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|79' - 90'
|Эксетер Сити
|1:0
|Ротерхэм
|Англия. Первая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|81' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Крю Александра (Крю)