Richard Kone - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Richard Kone
|Команда
|Уиком Уондерерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Richard Kone
|Команда
|Уиком Уондерерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 58'
|Уиком Уондерерс
|2:3
|Бирмингем Сити
|Англия. Первая лига, 2 тур
|13.08.2024
|1' - 90'
|Нортгемптон Таун
|0:2
|Уиком Уондерерс
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|1' - 90'
|Рексхэм
|3:2
|Уиком Уондерерс
|Англия. Первая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиком Уондерерс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -90'
|Нортгемптон Таун (Нортгемптон)
|0:2
|Уиком Уондерерс (Хай-Уиком)