Cameron Bragg - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Cameron Bragg
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Cameron Bragg
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|63' - 90'
|Кембридж Юнайтед
|0:1
|Кроули Таун
|Англия. Первая лига, 2 тур
|13.08.2024
|1' - 90'
|Кроули Таун
|4:2
|Суиндон Таун
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|Был в запасе
|Кроули Таун
|2:1
|Блэкпул
|Англия. Первая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кроули Таун
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -90'
|Кроули Таун (Кроули)
|4:2
|Суиндон Таун (Суиндон)