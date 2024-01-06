Антал Якобишвили - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Антал
|Фамилия
|Якобишвили
|Команда
|Жирона
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 2004 (20 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Антал
|Фамилия
|Якобишвили
|Команда
|Жирона
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 2004 (20 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жирона
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2024
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|3:2
|Жирона (Жирона)
|17.01.2024
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|06.01.2024
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:2
|Жирона (Жирона)