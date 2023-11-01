Даниэль Луна - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Луна
|Команда
|Мальорка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2003 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Луна
|Команда
|Мальорка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2003 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальорка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2024
|Был в запасе
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|01.11.2023
|57' -90'
|Бойро (Бойро)
|0:4
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)