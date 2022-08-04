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    Либор Козак - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Либор
    Фамилия Козак
    Команда Спарта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 мая 1989 (33 года)
    Рост 193
    Вес 85
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 1' - 70' Фастав 2:3 Спарта Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    59' 66'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словацко 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 72' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:1 Фенербахче (Стамбул)
    04.08.2022 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 3:0 Словацко (Угерске-Градиште)
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