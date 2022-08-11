Статистика по турнирам

Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Чехия. Синот Лига 2020/2021 Чехия. Синот Лига 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2008/2009