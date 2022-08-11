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Либор Козак
Статистика
Либор Козак - статистика
Завершил карьеру
30 мая 1989 (37)
#18 | Нападающий
193 см | 85 кг
Чехия
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Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словацко
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Словацко
1 : 1
11.08.2022
Фенербахче
72' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Фенербахче
3 : 0
04.08.2022
Словацко
Был в запасе
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