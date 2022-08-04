Либор Козак - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Либор
|Фамилия
|Козак
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1989 (33 года)
|Рост
|193
|Вес
|85
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Либор
|Фамилия
|Козак
|Команда
|Спарта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1989 (33 года)
|Рост
|193
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|72' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)