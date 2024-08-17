Серхио Гонсалес - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1992 (32 года)
|Рост
|189
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 апреля 1992 (32 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Леганес (Леганес)