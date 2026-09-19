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Серия А 2026/2027
Команды
Кальяри
Зе Педру
Статистика
€ 3 млн
Зе Педру - статистика
Кальяри
6 июня 1997 (29), Гимараеш
#2 | Защитник
187 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
1' - 68'
68'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Клубный чемпионат мира 2025
Португалия. Примейра 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
1' - 68'
68'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 1
22.08.2026
Кальяри
1' - 66'
10'
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