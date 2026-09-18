Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кипр. Первый дивизион
Команды
Омония 29-го мая
Nikolaos Grammatikakis
Статистика
Nikolaos Grammatikakis - статистика
Омония 29-го мая
#1 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония 29-го мая
1 : 2
18.09.2026
АЕК
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
13.09.2026
Омония 29-го мая
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Омония 29-го мая
2 : 2
04.09.2026
Кармиотисса
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волос
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 1 тур
Волос
1 : 1
05.04.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 26 тур
Волос
2 : 1
22.03.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 24 тур
Волос
1 : 1
08.03.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
Олимпиакос
1 : 0
24.01.2026
Волос
1' - 90'
27'
Греция. Суперлига, 17 тур
Волос
0 : 3
19.01.2026
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Левадиакос
3 : 1
11.01.2026
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
Волос
1 : 0
20.12.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Панатинаикос
2 : 1
14.12.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Волос
1 : 1
06.12.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Волос
1 : 2
24.11.2025
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
0 : 1
09.11.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
1 : 0
01.11.2025
Панатинаикос
Был в запасе
Главные новости
6:0 от России, 7:0 от Англии, нападение на российского игрока, победа «Спартака» и другие новости
00:55
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
1
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+