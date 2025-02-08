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Англия. Первая лига
Команды
Уиган Атлетик
Люк Робинсон
Статистика
€ 150 тыс
Люк Робинсон - статистика
Уиган Атлетик
20 ноября 2001 (24)
#19 | Защитник
176 см
Шотландия
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Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уиган Атлетик
1 : 2
08.02.2025
Фулхэм
1' - 75'
7'
Англия. Кубок, 3 раунд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
14.01.2025
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Кубок, 2 раунд
Кембридж Юнайтед
1 : 2
30.11.2024
Уиган Атлетик
73' - 120'
Англия. Кубок, 1 раунд
Карлайл Юнайтед
0 : 2
02.11.2024
Уиган Атлетик
1' - 57'
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