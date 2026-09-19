Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кипр. Первый дивизион
Команды
Анортосис
Тобиас Шаттин
Статистика
€ 175 тыс
Тобиас Шаттин - статистика
Анортосис
5 июня 1997 (29), Цюрих
#33 | Защитник
185 см
Швейцария
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 0
19.09.2026
Анортосис
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Анортосис
2 : 1
12.09.2026
АПОЭЛ
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Аполлон
3 : 1
05.09.2026
Анортосис
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2024/2025
Швейцария. Суперлига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
23
0
1
3
2
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 0
05.04.2025
Цюрих
1' - 61'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Сьон
1 : 2
02.04.2025
Винтертур
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Ивердон
2 : 1
08.03.2025
Винтертур
1' - 66'
66'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
4 : 0
01.03.2025
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Серветт
3 : 1
23.02.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Люцерн
3 : 2
09.02.2025
Винтертур
1' - 38'
38'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
0 : 2
06.02.2025
Цюрих
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Ивердон
3 : 0
02.02.2025
Винтертур
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
2 : 3
25.01.2025
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Янг Бойз
0 : 0
18.01.2025
Винтертур
1' - 88'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
3 : 4
14.12.2024
Люцерн
1' - 90'
41'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Серветт
1 : 1
08.12.2024
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 3
01.12.2024
Сьон
1' - 82'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2024
Винтертур
1' - 86'
38'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Винтертур
1 : 0
09.11.2024
Лозанна-Спорт
1' - 90'
75'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Базель
5 : 0
02.11.2024
Винтертур
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 2
30.10.2024
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Винтертур
0 : 6
26.10.2024
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
20.10.2024
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
1 : 0
05.10.2024
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
1' - 76'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
1' - 75'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 0
10.08.2024
Винтертур
80' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Винтертур
0 : 0
04.08.2024
Ивердон
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Цюрих
4 : 2
28.07.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Винтертур
1 : 0
20.07.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Главные новости
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
1
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Садулаев назвал сериал, который смотрел 30 раз
Вчера, 19:52
8
Тренер Португалии честно ответил, готов ли он мириться с Роналду
Вчера, 19:46
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+