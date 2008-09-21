Андреу - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Андреу
|Фамилия
|Майораль
|Команда
|Полония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Вес
|71
|Имя
|Андреу
|Фамилия
|Майораль
|Команда
|Полония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 1983 (39 лет)
|Рост
|179
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Спортинг (Хихон)
|17.05.2009
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Малага (Малага)
|10.05.2009
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Спортинг (Хихон)
|15.03.2009
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|3:2
|Депортиво (Ла-Корунья)
|01.03.2009
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|0:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|58'
|21.02.2009
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|24.09.2008
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|7:1
|Спортинг (Хихон)
|21.09.2008
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:6
|Барселона (Барселона)