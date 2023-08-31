Джейдон Банел - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Джейдон
|Фамилия
|Банел
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Джейдон
|Фамилия
|Банел
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 2004 (19 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|АЕК (Афины)
|30.11.2023
|90' -90'
|Марсель (Марсель)
|4:3
|Аякс (Амстердам)
|31.08.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:1
|Лудогорец (Разград)