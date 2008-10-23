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    Эвандер Сно - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Эвандер
    Фамилия Сно
    Команда Ваалвейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2009 76' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Аякс (Амстердам)
    27.11.2008 73' -90' Гамбург (Гамбург) 0:1 Аякс (Амстердам)
    06.11.2008 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:0 Жилина (Жилина)
    23.10.2008 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Аякс (Амстердам)
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