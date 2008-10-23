Эвандер Сно - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Эвандер
|Фамилия
|Сно
|Команда
|Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Имя
|Эвандер
|Фамилия
|Сно
|Команда
|Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2009
|76' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|27.11.2008
|73' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|06.11.2008
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|Жилина (Жилина)
|23.10.2008
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Аякс (Амстердам)