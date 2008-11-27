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Расписание матчей
Гамбург - Аякс
Гамбург - Аякс: обзор матча 27 ноября 2008
Гамбург
27.11.2008, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аякс
73'
Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Аякс
Замена
М. Петрич
️️️️
Х. Паоло Герреро
Замена
Э. Сно
️️️️
Кеннеди
ГОЛ! 0:1!
Леонардо
Замена
Д. Питройпа
️️️️
П. Троховски
Замена
Леонардо
️️️️
М. Сулеймани
Желтая карточка
Р. Линдгрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
2
Алекс Силва
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Марко ван Бастен
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
Аякс
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
3
Габри
ПЗ
23
Эвандер Сно
ЦП
30
Леонардо
ЦФ
3-3-2
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
55
Демель
7
Янсен
15
Троховски
2
Силва
34
Герреро
40
Олич
3-2-2-1-1
1
Вермеер
14
Вертонген
4
Вермален
23
Олегер
9
ван дер Вил
21
Линдгрен
18
Эмануэльсон
10
Сулеймани
16
Кеннеди
9
Суарес
15
Троховски
11
Питройпа
11
Питройпа
15
Троховски
8
Торун
8
Торун
34
Герреро
33
Петрич
33
Петрич
34
Герреро
10
Сулеймани
30
Леонардо
30
Леонардо
10
Сулеймани
16
Кеннеди
23
Сно
23
Сно
16
Кеннеди
3
Габри
3
Габри
Остались в запасе
Гамбург
Аякс
1
Вольфганг Хесль
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Мартин Йол
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
Главный тренер
Марко ван Бастен
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Остались в запасе
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
Главный тренер
Мартин Йол
Главный тренер
Марко ван Бастен
Статистика матча Гамбург - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Помощники судьи:
Массимилиано Грилли
Микеле Джордано (оба - Италия)
Делегат:
Деннис Круз (Ирландия)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Посещаемость:
51200 из 57000 зрителей (89%)
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