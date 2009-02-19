Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Фиорентина - Аякс
Фиорентина - Аякс: обзор матча 19 февраля 2009
Фиорентина
19.02.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Аякс
59'
Кеннеди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Аякс
Желтая карточка
Т. Вермален
ГОЛ! 0:1!
Кеннеди
Пас отдал
В. Анита
Замена
Леонардо
️️️️
М. Сулеймани
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ф. Семиоли
Травма
Г. ван дер Вил
Желтая карточка
А. Гамберини
Желтая карточка
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
(К)
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
12
Адриан Муту
ЛФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
77
Франко Семиоли
РФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Аякс
23
Олегер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
21
Расмус Линдгрен
ЦП
6
Вурнон Анита
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
16
Кеннеди
РФ
Главный тренер
Марко ван Бастен
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
23
Эвандер Сно
ЦП
30
Леонардо
ЦФ
0
Хавьер Мартина
ЦФ
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
4-1-2-3
1
Фрей
21
Паскуаль
5
Гамберини
3
Дайнелли
11
Заири
30
Мело
8
Кузманович
18
Монтоливо
12
Муту
19
Джилардино
77
Семиоли
3-4-2
9
ван дер Вил
4
Вермален
23
Олегер
6
Анита
10
Сулеймани
21
Линдгрен
18
Эмануэльсон
16
Кеннеди
9
Суарес
77
Семиоли
9
Йоветич
9
Йоветич
77
Семиоли
10
Сулеймани
30
Леонардо
30
Леонардо
10
Сулеймани
23
Сно
23
Сно
Остались в запасе
Фиорентина
Аякс
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
0
Хавьер Мартина
ЦФ
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
Главный тренер
Марко ван Бастен
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
Остались в запасе
0
Хавьер Мартина
ЦФ
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Марко ван Бастен
Статистика матча Фиорентина - Аякс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Помощники судьи:
Хосе Миранда
Хавьер Уго Новоа Роблес (оба - Испания)
Делегат:
Джордж Кортни (Англия)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Аякс
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+