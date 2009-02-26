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Расписание матчей
Аякс - Фиорентина
Аякс - Фиорентина: обзор матча 26 февраля 2009
Аякс
26.02.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аякс - Фиорентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
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2 : 2
08.11.2026
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Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
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Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
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Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
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- : -
23.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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