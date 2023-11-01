Лео Каслдайн - статистика
#54 | Полузащитник
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Каслдайн
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Лео
|Фамилия
|Каслдайн
|Команда
|Челси
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 августа 2005 (18 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2024
|85' -90'
|Челси (Лондон)
|6:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|01.11.2023
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)