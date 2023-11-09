Коджо Азиангбе - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Коджо
|Фамилия
|Азиангбе
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Коджо
|Фамилия
|Азиангбе
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|64' - 90'
|Полесье
|1:1
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 27 тур
|81'
|22.04.2024
|1' - 90'
|Шахтер
|2:1
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 25 тур
|18.04.2024
|Был в запасе
|Заря
|1:3
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 10 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Заря
|1:0
|Черноморец
|Украина. Премьер-лига, 24 тур
|09.04.2024
|Был в запасе
|Днепр-1
|2:2
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|68' -90'
|Заря (Луганск)
|4:0
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|30.11.2023
|1' -62'
|Гент (Гент)
|4:1
|Заря (Луганск)
|42'
|25.11.2023
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|3:2
|Заря (Луганск)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:3
|Маккаби (Тель-Авив)