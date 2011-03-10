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    Дарио Цвитанич - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Дарио
    Фамилия Цвитанич
    Команда Пачука
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 мая 1984 (38 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2011 63' -90' Спартак (Москва) 3:0 Аякс (Амстердам)
    10.03.2011 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:1 Спартак (Москва)
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