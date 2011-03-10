Дарио Цвитанич - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Цвитанич
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Цвитанич
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2011
|63' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Аякс (Амстердам)
|10.03.2011
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:1
|Спартак (Москва)