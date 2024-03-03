Иан Мерфи - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Иан
|Фамилия
|Мерфи
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 2000 (24 года)
|Рост
|188
|Имя
|Иан
|Фамилия
|Мерфи
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 2000 (24 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|1' - 90'
|Орландо Сити
|0:1
|Цинциннати
|США. МЛС, 15 тур
|66'
|28.04.2024
|1' - 87'
|Цинциннати
|2:1
|Колорадо
|США. МЛС, 13 тур
|21.04.2024
|43' - 90'
|Атланта Юнайтед
|1:2
|Цинциннати
|США. МЛС, 12 тур
|14.04.2024
|1' - 72'
|Монреаль
|2:1
|Цинциннати
|США. МЛС, 11 тур
|66'
|07.04.2024
|46' - 90'
|Цинциннати
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|66'
|28.04.2024
|1' -87'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|21.04.2024
|43' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|14.04.2024
|1' -72'
|Монреаль (Монреаль)
|2:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|66'
|07.04.2024
|46' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:2
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|31.03.2024
|46' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|65'
|24.03.2024
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|17.03.2024
|74' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|0:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|03.03.2024
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|25.02.2024
|1' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|0:0
|Торонто (Торонто)