Азиэл Джексон - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Азиэл
|Фамилия
|Джексон
|Команда
|Сент-Луис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Имя
|Азиэл
|Фамилия
|Джексон
|Команда
|Сент-Луис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 октября 2001 (22 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|46' - 90'
|Динамо Хьюстон
|0:0
|Сент-Луис
|США. МЛС, 15 тур
|88'
|21.04.2024
|64' - 90'
|Канзаc Сити
|3:3
|Сент-Луис
|США. МЛС, 13 тур
|14.04.2024
|61' - 90'
|Сент-Луис
|1:0
|Остин
|США. МЛС, 12 тур
|07.04.2024
|1' - 73'
|Сент-Луис
|0:0
|Даллас
|США. МЛС, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Луис
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|46' -90'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|0:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|88'
|21.04.2024
|64' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|14.04.2024
|61' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:0
|Остин (Остин)
|07.04.2024
|1' -73'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:0
|Даллас (Даллас)
|31.03.2024
|1' -77'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|24.03.2024
|1' -81'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|17.03.2024
|1' -69'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:3
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|51'
|10.03.2024
|1' -87'
|Остин (Остин)
|2:2
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|03.03.2024
|1' -68'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|25.02.2024
|1' -67'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)