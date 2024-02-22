Диего Луна - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Луна
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Луна
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 2003 (20 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.05.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 16 тур
|21.04.2024
|56' - 90'
|Чикаго Файр
|0:4
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 12 тур
|90'
|14.04.2024
|1' - 90'
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Коламбус
|США. МЛС, 11 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|8
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2024
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|21.04.2024
|56' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|0:4
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|90'
|14.04.2024
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|07.04.2024
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|31.03.2024
|67' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:1
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|90'
|10.03.2024
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:2
|Колорадо (Денвер)
|90'
|02.03.2024
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|41'
|25.02.2024
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|22.02.2024
|1' -73'
|Интер (Майами)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)