Бенисио Бейкер-Боайти - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Бенисио
|Фамилия
|Бейкер-Боайти
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2004 (20 лет)
|Имя
|Бенисио
|Фамилия
|Бейкер-Боайти
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2024
|70' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:5
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|06.01.2024
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:4
|Брайтон (Брайтон & Хов)