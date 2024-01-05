Таванда Чирева - статистика
#62 | Полузащитник
|Имя
|Таванда
|Фамилия
|Чирева
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2003 (20 лет)
|Имя
|Таванда
|Фамилия
|Чирева
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|0:2
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|04.02.2024
|Был в запасе
|Челси
|2:4
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|01.02.2024
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|3:4
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|28.01.2024
|78' - 90'
|Вест Бромвич
|0:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|22.01.2024
|88' - 90'
|Брайтон
|0:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 21 тур
|16.01.2024
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|3:2
|Брентфорд
|Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|78' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|16.01.2024
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:2
|Брентфорд (Лондон)
|05.01.2024
|90' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)