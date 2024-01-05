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    Таванда Чирева - статистика

    #62 | Полузащитник
    Имя Таванда
    Фамилия Чирева
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 2003 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 24 тур
    04.02.2024 Был в запасе Челси 2:4 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    01.02.2024 Был в запасе Вулверхэмптон 3:4 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 22 тур
    28.01.2024 78' - 90' Вест Бромвич 0:2 Вулверхэмптон Англия. Кубок, 1/16 финала
    22.01.2024 88' - 90' Брайтон 0:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 21 тур
    16.01.2024 Был в запасе Вулверхэмптон 3:2 Брентфорд Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
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