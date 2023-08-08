Финн Азаз - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Финн
|Фамилия
|Азаз
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Финн
|Фамилия
|Азаз
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Мидлсбро
|1:2
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|90'
|04.02.2024
|1' - 90'
|Мидлсбро
|1:1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|20.01.2024
|1' - 68'
|Мидлсбро
|1:1
|Ротерхэм
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Плимут Аргайл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2023
|71' -90'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|2:4
|Кристал Пэлас (Лондон)
|08.08.2023
|1' -58'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|2:0
|Лейтон Ориент (Лейтон)