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    Финн Азаз - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Финн
    Фамилия Азаз
    Команда Мидлсбро
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 2000 (23 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Мидлсбро 1:2 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    90'
    04.02.2024 1' - 90' Мидлсбро 1:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 30 тур
    20.01.2024 1' - 68' Мидлсбро 1:1 Ротерхэм Англия. Чемпионшип, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Плимут Аргайл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2023 71' -90' Плимут Аргайл (Плимут) 2:4 Кристал Пэлас (Лондон)
    08.08.2023 1' -58' Плимут Аргайл (Плимут) 2:0 Лейтон Ориент (Лейтон)
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