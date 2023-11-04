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    Лайам Соле - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Лайам
    Фамилия Соле
    Команда Мэйдстоун Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Уотфорд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 декабря 1999 (24 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.01.2024 1' - 59' Ипсвич Таун 1:2 Мэйдстоун Юнайтед Англия. Кубок, 1/16 финала
    43'
    Статистика по турнирам
    Россия
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