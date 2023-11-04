Лайам Соле - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Соле
|Команда
|Мэйдстоун Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уотфорд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 декабря 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Соле
|Команда
|Мэйдстоун Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уотфорд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 декабря 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.01.2024
|1' - 59'
|Ипсвич Таун
|1:2
|Мэйдстоун Юнайтед
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|43'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мэйдстоун Юнайтед
|4
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2024
|1' -59'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|43'
|06.01.2024
|1' -90'
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|1:0
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|02.12.2023
|1' -90'
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|2:1
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|04.11.2023
|1' -80'
|Чешем Юнайтед (Чешем)
|0:2
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|12'