Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Кубок УЕФА 2008/2009