Филип Голошко - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Голошко
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пьештяны
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 1984 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Голошко
|Команда
|Сидней
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пьештяны
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 января 1984 (39 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словакия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2015
|85' -90'
|Словакия
|2:1
|Северная Македония
|15.11.2014
|Был в запасе
|Северная Македония
|0:2
|Словакия