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    Филип Голошко - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Филип
    Фамилия Голошко
    Команда Сидней
    Состав Основной
    Родной город Пьештяны
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 января 1984 (39 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2015 85' -90' Словакия 2:1 Северная Македония
    15.11.2014 Был в запасе Северная Македония 0:2 Словакия
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