Роб Аптер - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Роб
|Фамилия
|Аптер
|Команда
|Транмер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 2003 (21 год)
|Имя
|Роб
|Фамилия
|Аптер
|Команда
|Транмер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Донкастер Роверс
|2:1
|Транмер
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|42'
|03.02.2024
|1' - 83'
|Транмер
|0:0
|Крю Александра
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|1' - 84'
|Гримсби Таун
|1:2
|Транмер
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|35'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Транмер
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|4:3
|Транмер (Транмер)
|55'