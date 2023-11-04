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    Роб Аптер - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Роб
    Фамилия Аптер
    Команда Транмер
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 января 2003 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Донкастер Роверс 2:1 Транмер Англия. Вторая лига, 32 тур
    42'
    03.02.2024 1' - 83' Транмер 0:0 Крю Александра Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 1' - 84' Гримсби Таун 1:2 Транмер Англия. Вторая лига, 30 тур
    35'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Транмер 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2023 1' -90' Стивенидж (Стивэнейдж) 4:3 Транмер (Транмер)
    55'
    Россия
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