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    Айюб Буадди - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Айюб
    Фамилия Буадди
    Команда Лилль
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 2007 (16 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе ПСЖ 3:1 Лилль Франция. Лига 1, 21 тур
    07.02.2024 Был в запасе Лион 2:1 Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
    28.01.2024 1' - 90' Монпелье 0:0 Лилль Франция. Лига 1, 19 тур
    21.01.2024 1' - 90' Расинг 0:1 Лилль Франция. Кубок, 1/16 финала
    14.01.2024 Был в запасе Лилль 3:0 Лорьян Франция. Лига 1, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 3:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    30.11.2023 1' -90' Олимпия (Любляна) 0:2 Лилль (Лилль)
    09.11.2023 Был в запасе Слован (Братислава) 1:1 Лилль (Лилль)
    26.10.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Слован (Братислава)
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