Айюб Буадди - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Айюб
|Фамилия
|Буадди
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 2007 (16 лет)
|Имя
|Айюб
|Фамилия
|Буадди
|Команда
|Лилль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 2007 (16 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|ПСЖ
|3:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 21 тур
|07.02.2024
|Был в запасе
|Лион
|2:1
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|28.01.2024
|1' - 90'
|Монпелье
|0:0
|Лилль
|Франция. Лига 1, 19 тур
|21.01.2024
|1' - 90'
|Расинг
|0:1
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/16 финала
|14.01.2024
|Был в запасе
|Лилль
|3:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|30.11.2023
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Слован (Братислава)